Deniz Feneri Derneği, Türkiye dahil 30 ülkede kurban kesimi gerçekleştirdi. Vekalet yoluyla kurban kesilen yerlerden biri de Batı Afrika'daki ülkelerden Mali oldu.

Yöre sakinleri dernek çalışanlarını coşkulu bir şekilde karşıladı. Sevgilerini "Rukudu" isimli danslarıyla gösterdiler.

Bayram sabahı namaz kılındı, dualar edildi. Ardından kurbanlıklar kesildi, her ev için eşit pay edilip ailelere ulaştırıldı.

''Buradaki halk belki yılda 1 kez kurban eti görüyor''

Kurbanların kesinlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını vurgulayan Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, ''Türkiye'den bizlere vekaletlerini teslim eden vatandaşlarımızın vekaletlerini yerine getireceğiz. Şundan emin olabilirler kesilmiş olanlar kurbanlar kesinlikle ihtiyac sahibi ailelere teslim ediliyor. Buradaki halk belki yılda 1 kez kurban eti görüyor" dedi.

Kesim için seçilen diğer bölge ise Başkent Bamako'daki Nglobougo'ydu

Ülkenin kuzeyindeki iç karışıklıklar nedeniyle mülteci kampında kalanlar için de kurbanlar kesildi.

Mali'deki yaşlı, engelli ve hastalar da unutulmadı. Deniz Feneri Derneği bayram boyunca binlerce hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.