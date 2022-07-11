Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Lagos Koordinatörü İbrahim Farinloye, yaptığı açıklamada, 8 Temmuz'da Lagos eyaletine bağlı Ojo bölgesi yakınlarındaki İkorodu Nehri'nde alabora olan teknenin arama kurtarma çalışmalarında 15 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Farinloye, kazada birkaç kişinin daha kaybolduğunu kaydederek, arama kurtarma çalışmalarının sürdürdüğünü ifade etti.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor. Son olarak Bayelsa eyaletindeki Oyoma Nehri'nde yolcu taşıyan bir teknenin batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti.