Son dönemde Bosna Hersek bütünlüğünü bozmaya yönelik adımlar atan Sırp Cumhuriyeti milletvekilleri, Entite bünyesinde Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun oluşturulması teklifini görüşüyor.

Teklif edilen yasa ile yargı alanındaki yetkilerin merkezi yönetimden Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti Entitesi'ne devredilmesi amaçlanıyor.

Yasa taslağı, Hakim ve Savcılar Kurulu üyelerinin ve mahkeme başkanlarının Sırp Entitesi tarafından atanmasını; görev sürelerinin yine Entite yönetimi tarafından belirlenmesini öngörüyor.

Sırp Entitesi’nin son girişimi uluslararası toplumdan da tepki çekti.

ABD Saraybosna Büyükelçiliği’nden çağrı

ABD Saraybosna Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, devlet kurumlarından çekilme tehdidi ve kendi kurumlarının oluşturulmasının, Bosna Hersek'te ülkede istikrar ve kalkınmayı tehlikeye soktuğu belirtildi. Anayasal düzeni hedef alan ve yolsuzluğun önünü açan bu tür düzenlemelerin reddedilmesi çağrısında bulunuldu.

Avrupa Komisyonu da, Bosna-Hersek Sırp Cumhuriyeti yetkililerine, anayasanın ihlali anlamına gelen tek taraflı adımlardan kaçınma çağrısı yaptı.

Sırp Entitesi Meclisi, 10 Aralık‘ta da yargı, güvenlik, savunma ve vergilendirme alanlarında birçok yetkinin merkezi yönetimden Entiteye devredilmesi yönünde karar almıştı.