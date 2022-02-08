Çin’in Falkland Adaları hamlesi İngiltere’yi kızdırdı. Falkland Adaları, Pekin'de biraya gelen Çin ve Arjantin Devlet Başkanları'nın gündemindeydi.

Çin lideri Şi, adalar üzerinde Arjantin’in egemenlik iddialarını destekledi. İngiltere’den adaların kontrolünü Arjantin’e geri vermesini istedi.

İngiltere’den Çin'in bu adımına tepki geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Şi'nin talebine yanıtını sosyal medyadan verdi.

"Çin Falkland'ın egemenliğine saygı göstermeli"

"Falkland'ın egemenliğiyle ilgili her türlü tartışmayı tamamen reddediyoruz" paylaşımı yaptı.

"Falkland İngiliz ailesinin bir parçası ve onların kendi kaderlerini tayin hakkını savunacağız. Çin, Falkland'ın egemenliğine saygı göstermeli." ifadelerini kullandı.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez de Pekin'deki görüşmede Çin'in Tayvan üzerindeki iddiasını tanıdığını açıkladı.

Falkland Adaları sorunu

Falkland Adaları'nın egemenliği statüsü, İngiltere ile Arjantin arasında sorun olmayı sürdürüyor.

Arjantin'in, Malvinas olarak isimlendirdiği adaları 1982'de işgal etmesinin ardından, iki ülke karşı karşıya gelmişti. Savaş İngiltere'nin zaferiyle sonuçlanmıştı.