Bosna Hersek'te postacı yürüyüş yarışması düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Vilsonovo Setaliste Parkuru'nda gerçekleştirilen ve Balkan ülkelerinin posta idareleri arasındaki ilişkilere önemli katkı sağlayan yarışmada, 16 kadın ve 27 erkek postacı ter döktü.

Yarışmaya Türkiye, Bosna Hersek, Romanya, Arnavutluk, Slovenya, Makedonya'dan sporcular katıldı.

Yarışmada kadın postacılar 5 kilometrelik, erkekler ise 10 kilometrelik parkur sonunda dereceye girmeye çalıştı.

Altın madalya Türkiye'nin oldu

Yarışma sonunda ferdi kadınlarda ilk sırayı Ankara PTT Başmüdürlüğünden Esra Sağlam, 2'nciliği İzmir PTT Başmüdürlüğünden Gülşen Eser, 3'üncülüğü ise yine Ankara'dan Fatma Temel elde etti.

Ferdi erkeklerde ise Ankara PTT Başmüdürlüğünden Serkan Doğan 1'inci, PTT AŞ Genel Müdürlüğünden Hanifi Çobanoğlu 2'nci, Romanyalı Costescu Vasile Claudiu ise 3'üncü oldu.

"Centilmence en hızlı yürüyen kazansın"

PTT AŞ Genel Müdürü ve Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik, burada yaptığı açıklamada, Avrupa'nın merkezinde Bosna Hersek'te böyle bir organizasyonun mükemmel şekilde yapılması dolayısıyla Bosna Hersek Postası Genel Müdürü Mirsad Mujic'e teşekkür etti.

İnsanlığın ilk gününden beri insanlara hizmet eden sektörün, bugün de dünyanın her köşesinde bu hizmeti başarıyla gerçekleştirdiğini belirten Bozgeyik, "Sporcularımız, barış, özgürlük ve insanlık için iyiliklerin yürüyüşünü gerçekleştirecekler. Bu vesileyle tüm sporculara başarı diliyorum. 'Centilmence en hızlı yürüyen kazansın' diyorum." diye konuştu.

Kenan Bozgeyik, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

BH Postası Genel Müdürü Mujic de etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını dile getirerek, katılımcılara başarılar diledi.

Yarışmanın ardından PTT AŞ Genel Müdürü Bozgeyik, BH Postasına, posta taşımacılığında kullanılmak üzere hibe edilen 10 motosikleti teslim etti.

"47'nci Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması"nda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından Orhan Çakmak'ın yanı sıra Sultan Abdülhamit Korosu ve Bosnalı şarkıcılardan Armin Muzaferija ile Eldin Huseinbegovic'in sahne aldığı bir konser düzenlendi.

Kaynak: AA