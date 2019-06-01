Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırı yakınlarındaki Velika Kladuşa kentinde göçmenlerin yaşadığı bir binada yangın çıktı.
Sabahın erken saatlerinde çıkan ve hızla yayılan yangında büyük panik yaşandı.
Yangından korktular; camdan atlayıp yaralandılar
Binada, Avrupa ülkelerine geçmek isteyen yaklaşık 500 göçmen kalıyordu.
Panik yapan bazı göçmenler camdan atladı, 32 göçmen yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.
Yangının, yemek pişirmek için kullanılan mutfak malzemesinden kaynaklanmış olabileceği tahmin ediliyor.
Kaynak: TRT Haber