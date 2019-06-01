Uzun yıllardır Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaşayan ve ticaretle uğraşan Filistinli Halit Mansur Ebu el Hüsna, Wiekendorf kasabasında müstakil bir eve taşınmak istediklerini ancak kasabanın belediye başkanının buna engel olduğunu söyledi.

Ebu el Hüsna, Belediye Başkanı Johann Zimmermann tarafından reddedilen izin belgesiyle ilgili gerekçenin kendilerine yazılı olarak bildirildiğini belirterek, "Ret gerekçesi olarak, Batı ve İslam kültürünün farklı olduğu, her iki kültürde değerlerin, geleneklerin ve yaşantı tarzının birbirinden çok uzak olduğu, bu nedenle ailemizin bu kasabaya uyum sağlayamayacağı ileri sürülerek, söz konusu mülkün satın alınmasına izin verilmedi. Müslüman oluğumuz için istenmedik" diye konuştu.

"İnsanlık dışı açık bir ayrımcılık"

Yaklaşık 9 yıldır Avusturya’da yaşayan 4 çocuk babası Ebu el Hüsna, Filistin’den buraya iltica ettiklerini, mülteci statülerinin bulunduğunu anlatarak, “Biz her yönüyle bu ülkeye uyumlu bir şekilde yaşıyoruz. Bugüne kadar olumsuz hiçbir şeyle anılmadık. Belediye başkanının ret gerekçesi, insanlık dışı açık bir ayrımcılık" dedi.

Ebu el Hüsna, olayla ilgili hukuki süreç başlatıldığını ifade ederek, eyaletin imar işlerinden sorumlu komisyonuna Belediye Başkanı'nın ayrımcı kararı nedeniyle itiraz ettiklerini, yetkililerin itirazları incelediğini aktardı.

Kaynak: AA