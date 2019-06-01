Yunanistan yerel seçimlerin 2'nci turu için yarın sandığa gidiyor. Türk azınlığın yoğun olarak yaşadığı Batı Trakya'da da seçim heyecanı yaşanıyor.

Batı Trakya'daki Yassıköy Belediyesi için bir Türk bir de Yunan aday yarışacak.

Batı Trakya Türk azınlığını siyasi arenada temsil eden Dostluk, Eşitlik, Barış Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, seçim öncesi Yassıköy’e giderek, 2’nci tura kalan Türk Belediye Başkan Adayı Önder Mümin için soydaşlara destek çağrısı yaptı.

Asafoğlu, Yassıköy Belediye Başkan Adayı Önder Mümin’i desteklediklerini belirterek, "Önümüzde şimdi bir de eyalet ve belediye seçimleri var. Bizler Yassıköy Belediyesinde tabii ki de Türk adayı destekliyoruz. Öyle inanıyorum ki Yassıköy Belediyesi bir kez daha Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının gücünü, iradesini, davasını kanıtlayacaktır. Ve yeniden oylarımız tabii ki Türklere" dedi.

Asafoğlu'na teşekkür eden Yassıköy Belediye Başkan Adayı Önder Mümin, "Ben öncelikle DEB partisini AP (Avrupa Parlamentosu) seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik etmek istiyorum. Çok büyük bir başarı elde ettiler" ifadelerini kullandı.

Birlik beraberlik mesajı verildi

Bekirli köyündeki iftarda da ilk turda rakip olarak yarışan Yassıköy’ün şu anki Belediye Başkanı İsmet Kadı’nın seçilmiş adayları ile Önder Mümin’in adayları birlik beraberlik mesajı verdi.

İftara ayrıca T.C. Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu ve Seçilmiş Müftü İbrahim Şerif de katıldı.

Ömeroğlu, "Hem Şahin hem de Bekirli köyünde farklı listelerde yer alan adaylar da pazar günü yarışacak seçim öncesinde birlik beraberlik mesajları verdiler. Soydaşlarımızın bu şekilde kenetlenmiş olması ve bu kenetlenmiş görüntülerini medeni bir şekilde dışa vurmaları gayet güzeldi. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Tüm adaylara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber