ABD’nin Florida eyaletindeki Clearwater şehrinde meydana gelen olayda, bir timsah alçakta yer alan pencereden bir evin mutfağına girdi.

Mutfaklarında bir timsahla karşılaşan ev sahibi, panikle yatak odasına kaçtı.

Yatak odasının kapısını kilitleyen ev sahibi, “Yatak odamdayım ve kapımı kilitledim. Siz gelene kadar buradan çıkmıyorum” diyerek polise durumu bildirdi.

İhbar üzerine timsahı evden çıkarabilecek bir uzmanla beraber olay yerine giden polis, timsahı evden çıkarmayı başardı.

Polisin olay sonrası yaptığı açıklamada, timsahın evde birkaç şişeyi kırması sonucu hafif yaralandığı, ev sahibinin ise olayda yara almadığı belirtildi. Ayrıca timsahın özel bir çiftliğe gönderileceği açıklandı.

Kaynak: DHA