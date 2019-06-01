Yerel kaynaklar, Sudan’ın başkenti Hartum’da Genelkurmay karargahı önündeki meydan çevresinde ateş açılması nedeniyle ordunun yolları kapattığını aktardı.

Gösterilerin düzenlendiği meydana çıkan Nil Caddesi’ni kapatmaya çalışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin de göstericiler tarafından engellenmeye çalışıldığı aktarıldı.

"Karargah önündeki göstericiler tehlike oluşturuyor"

Hartum Merkez Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahr Ahmed Bahr, Ganelkurmay karargahı önündeki gösterinin Sudan milli güvenliği için tehdit oluşturduğunu söylemişti.

Devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında Bahr, gösterilerin yapıldığı meydanının devrim ve devrimciler için tehlikeli olduğunu öne sürerek, bazı kontrol dışı kişilerin Hızlı Destek Kuvvetlerine saldırdığı ve araçlarına el koyduğunu belirtmişti.

Göstericiler de Geçici Askeri Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Daklu komutasındaki Hızlı Destek Kuvvetlerini, ülkenin demokrasiye geçişine engel olmakla suçluyor.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Devrik lider Beşir döneminde, Sufiler ve İslami hareketler siyasette belirgin bir ağırlığa sahipti.

Kaynak: Al Jazeera