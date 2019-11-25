Bosna Hersek'te Devlet Günü vesilesiyle başkent Saraybosna'da törenler düzenlendi.

2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenler anısına yaptırılan “Sönmeyen Ateş Anıtı”na çelenk bırakıldı.

Kovaçi Şehit Mezarlığı'nda, Bosna-Hersek’in birinci cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç ve şehitler için dualar okundu.

Saraybosnalı öğrenciler tarihi Viyeçnitsa binasında çeşitli etkinlikler düzenledi.

Son savaştaki direnişin sembollerinden olan Hum tepesinde Bosna Hersek bayrağı göndere çekildi.

Ancak 25 Kasım Devlet Günü, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde kabul edilmiyor.

Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Şefik Dzaferoviç, “25 Kasım, tüm halklarımız için “devlet günüdür”. Ne yazık ki Bosna-Hersek’te bu günün kutlanmadığı yerler olsa da inanıyorum bugüne kadar çok şeyi başarmış Bosna-Hersek bunu da başaracak ve devlet genelinde bu gün kabul görecektir” dedi.

Törende yapılan açıklamalarda, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik’in “Boşnaklar sanmasın ki Bosna-Hersek onlarındır, hepimizindir, ancak Sırp Cumhuriyeti sadece bizimdir” ifadelerine tepki geldi.

Bosna-Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç, “Bu ülkenin her karış toprağı ortaktır, “Bosna Sırp Cumhuriyeti” ismi dışında hiçbir şey Sırp değildir. Dodik bey bu tür açıklamalara devam ederse o da kalır mi bilemiyorum. Bu büyük günü, doğum günümüzü kutlarım. Bosna-Hersek her engele rağmen doğru yoldan ilerlemekte” dedi.

25 Kasım 1943'te düzenlenen Ulusal Kurtuluş Anti-Faşist Konseyi’nin ilk oturumunda Bosna Hersek'in ulus olma hakkını tekrar kazanması sağlanmış, bin yıllık tarihi sınırları korunmuş ve eski Yugoslavya bünyesindeki altı eşit cumhuriyetten biri olması güvence altına alınmıştı.

Kaynak: TRT Haber

