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Dünya
AP, İHA 12.08.2023 13:24

Bosna Hersek'te canlı yayında cinayet: 2'si Türk, 3 ölü

Bosna Hersek'te Nermin Sulejamnovic adlı bir saldırgan, Instagram hesabından canlı yayın açarak eski eşini öldürdü. Olay yerinden kaçarken Türk asıllı baba-oğulu öldürdü, birçok kişi yaralandı. Sulejamnovic tutuklanmamak için intihar etti.

Bosna Hersek'te canlı yayında cinayet: 2'si Türk, 3 ölü

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Gradacac kentinde fitness antrenörü Nermin Sulejamnovic adlı bir kişi, Instagram hesabından canlı yayın açarak eski eşi N.H.'ye silahla ateş açtı.

Eski eşini öldürdükten sonra etrafa ateş açmaya devam eden Sulejamnovic, Türk asıllı baba Önder Cengiz ve 23 yaşındaki oğlu Denis Cengiz'in de ölümüne neden oldu.

Silahlı saldırgan Sulejamnovic, polisten kaçarken bir polis memurunu, öldürülen çocuğun annesini ve başka bir kişiyi daha yaraladı.

Eski eşini öldürdüğü görüntüleri sosyal medya hesabında canlı yayında yayınlayan Sulejamnovic, daha sonra sosyal medyada yayından kaldırılan görüntülerde, “Şimdi, canlı yayında bir cinayetin neye benzediğini göreceksiniz” dedi.

Sulejmanovic’in, tutuklanmamak için intihar ettiği öğrenildi.

Polis, bölge halkına güvenlik için açık alandaki aktivitelerini sınırlandırma ve evlerinde kalma çağrısında bulundu.

Sulejmanovic'in daha önce uyuşturucu ticareti ve polise saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

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