Boris Johnson'dan Theresa May'e "intihar bombacısı" benzetmesi

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "Mail On Sunday" gazetesinde yayımlanan makalesinde, Başbakan Theresa May'in Brexit planına ağır eleştiriler yöneltti.

"İngiltere anayasasına intihar yeleği giydirdik, patlatma düğmesini de Barnier'ye verdik"

"İngiltere anayasasına intihar yeleği giydirdik, patlatma düğmesini de (Avrupa Birliği'nin Başmüzakerecisi) Michel Barnier'ye verdik" ifadelerini kullanan Johnson, Brüksel'e verilen tavizlerin Avrupa Birliği'nin (AB) Kuzey İrlanda'yı İngiltere'den ayırması için bir manivela niteliğinde olduğunu öne sürdü.

Johnson, Kuzey İrlanda konusunda Avrupa Birliği'ne verilen güvencelerin İngiltere'ye karşı şantaj malzemesi olarak kullanılacağını savundu.

"Müzakerelerin her adımında Brüksel her istediğini elde ediyor" ifadesini kullanan Johnson, şunları söyledi:

"AB'nin takvimini kabul ettik. Karşılığında hiçbir şey almadan 39 milyar sterlin ödemeye razı olduk. Yeni plana göre, onların kurallarını da kabul ettik -sonsuza kadar- hem de bu kuralların belirlenmesinde söz hakkımız olmadan. Bu utanç verici."

"Boris Johnson'ın siyasi sonu"

Johnson'ın makalesinde kullandığı "intihar bombacısı" benzetmesi, kendi partisinde de tepkilere yol açtı.

İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Johnson'ın bu benzetme ile "çok ileri gittiğini" söyledi.

Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Duncan, şöyle konuştu:

"Boris, Başbakan'ı intihar bombacısına benzeterek çok ileri gitti. Bu, modern İngiliz siyasetindeki en iğrenç anlardan biri. Üzgünüm ama bu Boris Johnson'ın siyasi sonudur. Eğer şimdi değilse de daha sonra böyle olmasını sağlayacağım."

