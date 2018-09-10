Kanada Dışişleri Bakanı Freeland: Kanada da ABD için önemlidir

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, ülkenin ulusal televizyonlarından Global TV’ye, devam eden NAFTA müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ve Meksika ile 13 aydan uzun bir süredir Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yeniden müzakeresine katıldıklarını anlatan Freeland, önceki haftalarda ABD ile Meksika’nın, Kanada’ya baskı yapan bir ön anlaşma açıkladıklarını hatırlattı.

"ABD için en büyük pazar biziz"

Freeland, üç ülke için de faydalı bir anlaşmanın kesinlikle mümkün olduğunu belirterek, ABD'nin Kanada ile ticari ilişkisine değer verdiğini ve bu bağları kaybetmenin onlara ekonomik bir darbe getireceğini söyledi. Bakan Freeland, "Ticaret, tanımı gereği tek yönlü bir yol değildir. Tabii ki ABD ile ticaret Kanada için önemlidir. Kanada da ABD için önemlidir. ABD için en büyük pazar biziz. Kanada, ABD için Çin, Japonya ve İngiltere'den daha büyük bir pazardır" diye konuştu.

"Benim için kişisel önemi var"

Kanada’nın ABD için önemini Amerikalıların da bildiğini ifade eden Bakan Freeland, süt ve kümes hayvanı ürünleri konusunun ABD ile Kanada arasındaki en büyük uyuşmazlık konularından biri olduğunu anlattı.

Bakan Freeland, Kanada’nın kırsal bölgelerinden birinde doğup büyüdüğüne, süt ve kümes hayvanı ürünleri konusunda Kanadalı çiftçiler için iyi bir anlaşma sağlamanın kendisi için kişisel anlamda önemli olduğuna dikkati çekti. Freeland, ABD ve Kanada'nın 1 Ekim tarihine kadar NAFTA müzakerelerinin sonucuna dair ortak bir metin çıkarmasının, ABD yasama süreciyle ilgili olduğunu sözlerine ekledi.

NAFTA yenileme müzakerelerinde son durum

Öte yandan ABD’nin başkenti Washington'da hafta başı yeniden başlayacak NAFTA’yı yenileme müzakerelerinde Kanada, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerine rağmen geri adım atmıyor.

Trump’ın önceki aylarda uygulamaya koyduğu yeni gümrük tarifeleri uygulamasının ardından Kanada’da yapılan G7 Zirvesi sırasında ve sonrasında iki ülke ilişkilerinde yaşanan gerginlik, NAFTA müzakerelerine de yansıyor.

Başkan Trump, ABD Kongresi’ne yeni NAFTA anlaşmasını kasım ayı sonuna kadar imzalama niyetinde olduğu bilgisini vermiş ve yetkililer yeni anlaşma metninin 1 Ekim'de hazır olacağını öne sürmüştü. Kanada'nın ABD'den ithal ettiği süt ürünlerinin bazılarına yüzde 300'e varan gümrük vergisi uygulaması, iki ülke arasındaki NAFTA müzakerelerinin kriz maddelerinden biri durumunda.

"Kötü bir anlaşma olacağına yeni bir NAFTA anlaşması olmasın"

24 yıllık anlaşmanın yenilenmesi konusunda ABD ve Meksika arasında 27 Ağustos 2018 günü anlaşma sağlanmış, Başkan Trump, Kanada’nın anlaşmayı kabul etmemesi halinde Meksika ile yola devam edeceklerini belirtmişti. Trump bu durumda Kanada’da imal edilen otomobillere ilave ek vergiler getirebileceğini açıklamıştı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “Kötü bir anlaşma olacağına yeni bir NAFTA anlaşması olmaması daha iyi” demişti.

1 trilyon dolarlık ticaret

Bu arada ABD, Meksika ve Kanada, NAFTA sayesinde her yıl 1 trilyon dolarlık ticaret yapıyor. Mevcut anlaşmada, üç ülke arasındaki ticarette bir malın gümrüksüz satılabilmesi için belli bir katma değer yüzdesinin Kuzey Amerika'da üretilmiş olması şartı bulunuyor.

Otomobillerdeki mevcut yüzde 62,5 oranındaki katma değer oranının, anlaşmanın yenilenmesi sonrası yüzde 75'e çıkarılması planlanıyor. Mutabakat aynı zamanda otomobil parçası üretiminin yüzde 40 ila 45'inin, saatlik ücreti en az 16 dolar olan işçilerce yapılmasını şart koşuyor.

Kaynak: AA