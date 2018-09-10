Kongo'da ebola salgını can almaya devam ediyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, ebola salgınına ilişkin açıklama yaptı. Temmuz ayı sonunda Kuzey Kivu eyaletinde başlayan salgında tespit edilen kanamalı ateş vakası 131'e yükselirken bunlardan 100'ünün ebola virüsü taşıdığı kesinleşti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ebola salgını yayılıyor

Söz konusu 100 kişiden 5'inin daha hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 59'a çıktı.

Aynı zamanda 131 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 30 ölüm daha bulunuyor. Benzer belirtilerle ölen kişilere test uygulama imkanı olmadığı için kesin ölüm sebebi tespit edilemiyor.

7 bin 409 kişi aşı yaptırdı

Bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya ile 7 bin 409 kişiye aşı yapıldı.

Ülkedeki bir önceki ebola salgını, Ekvator eyaletinde görülmüştü.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 1976'da ortaya çıkan ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

