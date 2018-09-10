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Ürdün ve Rusya dışişleri bakanları telefonda görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Suriye krizi ve Filistin meselesini değerlendirdi.

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Ürdün ve Rusya dışişleri bakanları telefonda görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un telefonda gerçekleştirdiği görüşmede, bölgede yaşanan son gelişmeler, Suriye krizinin çözümü için sarfedilen çabalar ile Filistin-İsrail barış sürecinin yeniden başlatılması konuları ele alındı.

Suriye krizinin çözüme kavuşturulması için işbirliği devam ediyor

İki bakan, Suriye krizinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı doğrultusunda çözüme kavuşturulması için koordinasyon ve işbirliğinin devam ettiğini vurguladı.

Bakanlar ayrıca Suriyeli mültecilerin gönüllü geri dönüşlerinin önemine işaret etti.

Kaynak: AA
 

Etiketler: Ürdün, rusya
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