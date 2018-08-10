Boris Johnson seçim bölgesinde protesto edildi

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a peçe hakkındaki yorumları sebebiyle tepkiler sürüyor.

İstifasını istediler

Irkçılığa Karşı Dur Platformu, Johnson'ın Londra'nın batısında yer alan seçim bölgesi Uxbridge'deki Muhafazakar Parti irtibat ofisi önünde protesto gösterisi düzenledi.

Parti irtibat ofisi önünde toplanan yaklaşık 30 kişilik grup, Johnson'ın istifasını istedi.

Protestocular, "Peçeyi değil, Boris'i yasakla","İslamofobiye hayır", "Trump'a karşı", "antisemitizmi ortadan kaldır", "göçmenleri günah keçisi yapma" yazılı pankartlar taşıdı.

Peçeli kadınları posta kutusuna benzetmişti

Johnson, yasak hakkında kaleme aldığı bir makalede, peçeli kadınları "banka soyguncusuna" ve "posta kutusuna" benzetmişti.

Boris Johnson'ın Danimarka'nın getirdiği peçe yasağı hakkındaki makalesinde kullandığı benzetmeler, İngiliz kamuoyunda tepkilere yol açmıştı.

Johnson'ın özür dilemesi ve partiden ihraç edilmesi yönünde çağrılar yapılmıştı.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti ise Danimarka'nın getirdiği peçe yasağı hakkındaki makalesinde kullandığı benzetmelerle parti kurallarını ihlal ettiği yönündeki şikayetler üzerine eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson hakkında inceleme başlatmıştı.

Danimarka'daki yasak

Danimarka’da geçen hafta yürürlüğe giren "Örtünme Yasası"na göre kamusal alanda burka ve peçenin yanı sıra kar maskesi ile yüzü kapatmak yasaklanmıştı.

Yasağı ihlal eden kişilerin ilk defada bin kron (790 lira), ikinci defada 2 bin kron (bin 580 lira), üçüncü defada 5 bin kron (3 bin 950 lira) para cezasına çarptırılması öngörülüyor. Yasağı dört kezden fazla ihlal edenlere ise her yeni ihlalde 10 bin kron (7 bin 900 lira) ceza kesilecek.

Kaynak: BBC, SplashNews