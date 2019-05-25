ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Kuzey Kore'nin yaptığı son füze denemeleri hakkında açıklamada bulundu.

Kuzey Kore'nin son füze denemelerinin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararının ihlali olduğunu belirten Bolton, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'u nükleerden arındırma müzakerelerine geri dönmeye çağırdı.

"BM kararı herhangi bir balistik füzenin fırlatılmasını yasaklıyor.” diyen Bolton, Kuzey Kore'nin füze denemelerinde kısa menzilli balistik füzelerin kullanıldığını ve bu nedenle ortada “şüphesiz” bir ihlalin olduğunu söyledi.

"Trump, Kim için kapıyı açık tuttu, bir sonraki adım Kim'in içinden geçmesi"

Bolton, ABD'nin Kim yönetimi ile görüşmeye hala açık olduğunu, ancak Hanoi'deki ABD ile Kuzey Kore arasındaki son zirvede ana hatlarıyla belirtilen duruşun değişmediğini söyledi.

Bolton, “Trump, Kim için kapıyı açık tuttu, bir sonraki adım Kim'in içinden geçmesi” dedi.

Bolton ayrıca Kim'i, Kuzey Kore'nin silah programlarıyla ilgili diyalogu yeniden başlatmaya yardımcı olabileceğini söylediği Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile bir toplantıya katılmaya çağırarak, bir Abe-Kim zirvesinin konu için önemli olabileceğini söyledi.

Ötte yandan Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un, iki ülke arasında üçüncü bir zirveden önce Pyonyang'dan nükleer silahsızlanmaya bağlılık konusunda "gerçek bir gösterge" istediğine ilişkin açıklamasını eleştirmişti.

Hui, Kuzey Kore'nin "Bolton'dan mantıklı bir yorum yapmasını asla beklemediğini" belirterek, "Eğer Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı ise en azından ağzını açmadan önce liderler arasında üçüncü zirve hakkında ne tür sağlam temasların yapıldığını anlamış olması gerekir." diye konuştu.

Kuzey Kore'nin füze denemeleri

Pyongyang yönetimi, 4 Mayıs'ta Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli füze ateşlemişti.

Güney Kore Savunma Bakanlığından 7 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi üzerine kısa menzilli güdümlü füze ve çoklu ateşleyici sistemlerden seri atışlar yapmasından duyulan kaygı belirtilerek, "Kuzey Kore'yi, Kore Yarımadası'nda askeri gerilimi arttıracak eylemleri durdurmaya çağırıyoruz" ifadesi kullanılmıştı.

Diğer yandan Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin 9 Mayıs'ta Kuzey Pyongan bölgesinden doğu istikametine 2 kısa menzilli füze atışı yaptığını, füzelerin sırasıyla 420 ve 270 kilometre yol aldığını açıklamıştı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, Güney Kore Savunma Bakanlığının denemelerden duyduğu kaygıyı belirten ve Pyongyang yönetimine askeri gerilimi düşürme çağrısı yapan ifadeleri "saçma" olarak nitelendirilmiş, denemelerin savunma amaçlı olduğu ve rutin tatbikat kapsamında yapıldığı ifade edilmişti.

Trump-Kim zirvesinden sonuç çıkmamıştı

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat'ta düzenlenen ikinci zirveden bir sonuç çıkmamıştı.

Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede yaptırımların kısmen kaldırılmasını talep ettiklerini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ile görüşmelerin süreceğini ifade etmişti.

Kaynak: Reuters