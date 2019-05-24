Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Bosna Hersek'in Milodraz köyünde iftar sofrası kuruldu. Köy sakinlerinin yanı sıra çok sayıda gencin de buluştuğu iftarda, dualar edildi ve mevlit okundu.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Hasan Atlı, burada yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan faaliyetleri altında Bosna Hersek'te 20'den fazla noktada iftar verdiklerini ifade etti.

Milodraz köyünün, Fatih Sultan Mehmet'in 1463'te Bosna Hersek'e geldiğinde otağ kurduğu yerlerden biri olduğunu anımsatan Atlı, Fatih Sultan Mehmet'in Fransisken rahipleri burada kabul ederek, onlara din ve vicdan özgürlüğünü ifade eden ahidnameyi verdiğini söyledi.

Burada Bosna Hersek halkıyla iftar sofrasında buluşarak, birlik ve beraberliği de güçlendirmiş olduklarını kaydeden Atlı, ayrıca ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilen din görevlilerinin de farklı şehirlerde mukabele okuyup namaz kıldırdığını aktardı.

TDV Özel Kalem Müdürü Fatih Muhammed Çakmak da TDV olarak 98 ülke, 323 bölgede 100 bin gıda kolisi dağıttıklarını ve 200 bin kişi için iftar sofraları kurulduğunu belirterek, "Evlad-ı fatihan yurdu Bosna Hersek'te, Saraybosna'da ve hatta Fatih Sultan Mehmet'in ahidname verdiği bu bölgede milletimizin emanetlerini iftar sofralarında buluşmak suretiyle ulaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek halkının başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk milletine yürekten destek verdiğinin altını çizen Çakmak, "Kendi adımıza tarihi bir vazifeyi yerine getiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Kaynak: AA