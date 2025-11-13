Puslu 10.4ºC Ankara
CNN International 13.11.2025 07:13

Boeing, 737 MAX kazası kurbanının ailesine 28 milyon dolardan fazla tazminat ödemeye mahkum edildi

ABD’nin Chicago kentindeki federal mahkeme, Boeing’in 2019’da Etiyopya’da düşen 737 MAX uçağında hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler çalışanı Shikha Garg’ın ailesine 28 milyon dolardan fazla tazminat ödemesine hükmetti.

Boeing, 737 MAX kazası kurbanının ailesine 28 milyon dolardan fazla tazminat ödemeye mahkum edildi

Taraflar arasında çarşamba sabahı yapılan anlaşmaya göre Garg’ın ailesi, faizle birlikte toplam 35,85 milyon dolar alacak. Boeing karara itiraz etmeyecek.

Şirketten yapılan açıklamada, iki kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine “derin üzüntü duyulduğu” belirtildi. Açıklamada, “Bu taleplerin büyük kısmı uzlaşmayla sonuçlandı. Ancak ailelerin mahkemede tazminat davası açma hakkı vardır ve bu hakka saygı duyuyoruz” denildi.

Aile avukatları Shanin Specter ve Elizabeth Crawford ise kararın “Boeing’in hatalı uygulamalarının kamuoyu önünde hesap vermesini sağladığını” ifade etti.

Uçak kalkıştan birkaç dakika sonra düşmüştü

32 yaşındaki Shikha Garg, Addis Ababa’dan Nairobi’ye giden Etiyopya Havayolları’na ait ET302 sefer sayılı uçakta bulunuyordu. Uçak, kalkıştan kısa süre sonra düşmüş ve uçaktaki herkes hayatını kaybetmişti.

Dava dilekçesinde, 737 MAX modelinin kusurlu tasarlandığı ve Boeing’in uçakta bulunan riskler konusunda yolcuları ve kamuoyunu uyarmadığı iddia edildi.

Etiyopya’daki kaza, beş ay önce Endonezya’da Lion Air’e ait JT610 sefer sayılı 737 MAX uçağının düşmesinin ardından yaşanmıştı. Her iki kazada da otomatik uçuş kontrol sisteminin etkili olduğu tespit edilmişti.

Boeing davaların büyük bölümünü uzlaşmayla sonuçlandırdı

ABD’li üretici, iki kazayla ilgili açılan davaların yüzde 90’ından fazlasını uzlaşmayla kapattı. Şirket, bu süreçte milyarlarca dolar tazminat ödedi. Boeing, 5 Kasım’da Etiyopya kazasında hayatını kaybeden üç yolcunun ailesiyle de anlaşmaya vardı ancak bu uzlaşmaların detayları açıklanmadı.

