Hafif Sağanak Yağışlı 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.05.2025 14:16

BM'nin Gazze'deki Sözcüsü: Gıda stokları çoğunlukla tükendi, suya erişim imkansız hale geliyor

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (UNOCHA) Gazze'de görev yapan sözcüsü Olga Cherevko, İsrail'in 2 aydır tüm insani yardım ve tıbbi malzemelerin girişlerini engellemesiyle bölgede gıda stoklarının çoğunlukla tükendiğini ve suya erişimin imkansız hale geldiğini duyurdu.

BM'nin Gazze'deki Sözcüsü: Gıda stokları çoğunlukla tükendi, suya erişim imkansız hale geliyor

Cherevko, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de yaşanan acımasız gerçekliğe dikkati çeken Cherevko, karar vericilerin kanlı çocukların, kopmuş uzuvların ve yas tutan ebeveynlerin görüntülerini aylardır sessizce izlediğini söyledi.

Olga Cherevko, "Yaklaşık 18 aydır süren kanlı savaşın ardından Gazze harabeye dönmüş durumda. Sokaklar molozlarla dolu ve oynayan çocukların sesleri patlamaların uğultusuyla kesiliyor." dedi.

İsrail'in 2 ay önce Gazze'ye insani yardım ve diğer malzemelerin girişlerini engellemek için sınırları kapattığını, bunun da en kötü senaryo için geri sayımı tetiklediğini vurgulayan Cherevko, "Gıda stokları çoğunlukla tükendi, suya erişim imkansız hale geliyor ve hastaneler kan ünitelerinin tükendiğini bildiriyor. Toplu kayıplar gelmeye devam ediyor. Gazze'de 1,5 aydan kısa bir sürede 420 binden fazla insan bir kez daha kaçmak zorunda kaldı. Bunların birçoğu sadece sırtlarında giysilerle, yol boyunca vurularak, aşırı kalabalık barınaklara ulaştı. İnsanların güvenlik aradığı çadırlar ve diğer tesisler bombalanıyor." diye konuştu.

"Gazze'deki dehşet, dünya izlerken yaşanmaya devam ediyor"

Cherevko, Gazze'deki dehşetin dünya izlerken yaşanmaya devam ettiğinin altını çizerek, bu kötü tablonun ihtiyaç duyulan malzemelerin olması halinde tersine çevrilebileceğini, geçişlerin yeniden açılması halinde yardım dağıtımına hazır olduklarını belirtti.

Uluslararası toplumun önünde iki seçenek olduğuna işaret eden Cherevko, bunların Gazze'nin boğulduğu ve aç bırakıldığı korkunç görüntüleri izlemeye devam etmek ya da bu acımasız ablukayı kıracak kararlar almak için cesaretli ve ahlaklı adımlar atmak olduğunu vurguladı.

Sözcü Cherevko, insanların Gazze'de sürekli yaşanan öldürülmeler karşısında duyarsızlaşmasından endişe ettiğini dile getirerek, "Öldürülen veya yaralanan insanların sayısı ölçülen bir başka gerçeküstü gerçeklik haline geldi. 5, 10 veya 20 yıl sonra çocuklarımıza ve torunlarımıza bakıp bu dehşeti neden durduramadığımızı onlara açıklayamayacağımızdan endişeleniyorum. Bunun sona ermesi için daha ne kadar kan dökülmesi gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Gazze Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Save the Children, Gazze'ye yardımları engelleyen İsrail'e karşı İngiltere'yi adım atmaya çağırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:35
Kimya sektöründen 2,6 milyar dolarlık ihracat
14:38
İletişim Başkanı Altun'dan CHP'ye sert tepki
14:37
AB veri kurumundan TikTok'a 530 milyon euro ceza
14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
14:28
Polisin üzerine otobüsü süren CHP şoförüne suç duyurusu
13:50
Küresel gıda fiyatları son 2 yılın en yüksek seviyesinde
30 bini aşkın bekçi "Türkiye'nin huzuru" için nöbette
30 bini aşkın bekçi "Türkiye'nin huzuru" için nöbette
FOTO FOKUS
Bakan Yerlikaya: Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır
Bakan Yerlikaya: Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ