BMGK'nın dönem başkanı Mozambik oldu

Mozambik'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Pedro Comissario Afonso, dönem başkanlığına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Afonso, ay boyunca çok sayıda konunun gündeme geleceğini belirterek, bunların arasında sivillerin korunması, çatışmaların kadın ve çocuklar üzerindeki etkisi ile dünya genelindeki çatışmaların olduğunu söyledi.

Gazze'deki durum hakkında da konuşan Afonso, ülkesinin acil ateşkesi desteklediğini, dönem başkanı olarak da bu yönde çaba sarf edeceklerini söyledi.

Afonso, ateşkes sağlanamaması halinde yeni bir karar tasarısı üzerinde çalışabileceklerine işaret etti.

Mozambik, BMGK dönem başkanlığını Malta'dan devraldı.

Mozambik'ten sonra BMGK dönem başkanlığını Güney Kore üstlenecek.