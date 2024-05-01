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Dünya
AA 01.05.2024 20:06

BM: İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları 800'ü aştı

Birleşmiş Milletler, 7 Ekim'den bu yana İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının 800'ü aştığını duyurdu.

BM: İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları 800'ü aştı
[Fotoğraf: Arşiv]

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) edindiği bilgiyi aktaran Dujarric, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da durumun kötüleştiğinin altını çizdi.

Dujarric, 7 Ekim'den bu yana İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının 800'ü aştığını, bunların can kaybına yol açtığını bildirdi.

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İsrailli yerleşimciler ve İsrail güçleri tarafından 30'dan fazla Filistinlinin öldürüldüğünü kaydeden Dujarric, 500'e yakın kişinin yaralandığını ifade etti.

Dujarric, aynı zamanda onlarca ev ile 12 bin ağaç ve fidanın zarar gördüğünü aktardı.

Gazze'ye yardım dağıtımı konusunda kısıtlamaların sürdüğüne işaret eden Dujarric, "Nisan ayında İsrailli yetkililer insani yardım misyonlarının çeyreğine engel olurken, yüzde 10'unu reddetti." bilgisini verdi.

Dujarric, BM'nin olumlu ve olumsuz senaryolara karşı hazırlık yaptığını belirterek, ateşkes olması halinde yardım dağıtımının kolaylaşacağını söyledi.

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