Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 23:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
BMGK yarın acil toplanıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Ukrayna gündemiyle yarın acil toplanacak.
Norveç’in BM Daimi Temsilciliği’nin Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruda, 6 üye ülkenin, yarın BMGK’nın Ukrayna’daki insani durumu ele almak üzere toplanması talebinde bulunduğu bilgisi verildi.
Konseyin acil toplanması çağrısına Norveç’in yanı sıra ABD, İngiltere, Fransa, Arnavutluk ve İrlanda destek verdi. BMGK, yarın acil toplanacak.
Etiketler: ABD Birleşmiş Milletler Norveç Ukrayna
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