Dünya
AA 09.08.2025 00:01

BMGK, soykırımcı İsrail'in Gazze'yi işgal kararını görüşmek için acil oturumla toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail hükümetinin Gazze kentini işgal kararını görüşmek için acil oturumla toplanacak.

BMGK, soykırımcı İsrail'in Gazze'yi işgal kararını görüşmek için acil oturumla toplanacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantı talebi ABD ve Panama dışındaki tüm BMGK üyelerinden geldi.

ABD ise toplantının gerçekleşmemesi için ısrarlı tutum sergiledi.

BMGK acil oturumu, 9 Ağustos'ta yerel saatle 15.00'te gerçekleşecek.

İşgal kararı

İşgalci İsrail, dün akşam Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
