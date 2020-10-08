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BMGK, 'kapalı Maraş'ı görüşecek
[Fotoğraf: AA]
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), cuma günü KKTC'nin kapalı Maraş'ın sahil şeridini halka açma kararını görüşecek.
BMGK, cuma günü KKTC'nin kapalı Maraş kararını kapalı oturumda ele alacak.
Öte yandan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, söz konusu karardan endişe duyulduğunu belirterek, "Ada'da gerginliği artıracak, diyalog ve müzakerelerin başarılı olmasına gölge düşürecek tek taraflı eylemlerden kaçınılması'' çağrısı yapmıştı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise BM'nin ilgili Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda kapalı Maraş konusundaki pozisyonunun değişmediğini söylemişti.
Etiketler: bmgk kapalı maraşSon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 02:09
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