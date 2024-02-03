Parçalı Bulutlu 1.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.02.2024 00:25

BMGK Kaddafi'nin eşine uygulanan seyahat yasağını kaldırdı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin eşinin seyahat yasağını kaldırdı.

BMGK Kaddafi'nin eşine uygulanan seyahat yasağını kaldırdı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) internet sitesinden yapılan açıklamada, Kaddafi'nin eşi Safiye Firkaş ile ilgili alınan karar hakkında bilgi verildi.

Firkaş'a uygulanan seyahat yasağı tedbirinin kaldırılması kararı alındığı kaydedilen açıklamada, mal varlığının dondurulması tedbirinin ise uygulanmaya devam edeceği aktarıldı.

BMGK, 27 Şubat 2011’de oy birliği ile Kaddafi'nin ailesi ve yakın çevresinden 16 kişiye seyahat yasağı getirmişti. Konsey, 28 Mayıs 2022'de de Kaddafi'nin eşi Safiye, kızı Ayşe ve oğlu Muhammed’e altı ay geçerli seyahat izni verildiğini açıklamıştı.

Kaddafi, Libya’nın Beyda kenti doğumlu ve hemşire olan Safiye Firkaş ile 1970'te tedavi gördüğü bir hastanede tanışmış ve aynı yıl evlenmişti. Kaddafi'nin bu evlilikten 6 erkek 1 kız çocuğu olmuştu.

ETİKETLER
Güvenlik Konseyi Birleşmiş Milletler Libya
Sıradaki Haber
TRT World'ün yeni programı Turkish Tea Talk: İlk konuk Brian Cox
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:32
Biden: Üs saldırısına bugün karşılık vermeye başladık
01:19
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı
01:36
ABD'den İran destekli gruplara saldırı
00:37
TRT World'ün yeni programı Turkish Tea Talk: İlk konuk Brian Cox
00:46
Suriye'nin doğusundaki İran destekli gruplara hava saldırısı
00:39
Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu
Keşmir'de kar yağışının ardından uzun süreli kuraklık sona erdi
Keşmir'de kar yağışının ardından uzun süreli kuraklık sona erdi
FOTO FOKUS
TRT World'ün yeni programı Turkish Tea Talk: İlk konuk Brian Cox
TRT World'ün yeni programı Turkish Tea Talk: İlk konuk Brian Cox
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ