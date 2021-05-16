Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyi İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğin ve yaşanan şiddetin açık oturumda görüşülmesi konusunda uzlaştı ve toplanma kararı aldı. Konsey, bugün bir araya gelecek.

BM Güvenlik Konseyinin mayıs ayı dönem başkanı Çin ile Konseyin geçici üyelerinden Norveç ve Tunus cuma günü toplantı yapılmasını talep etmiş, ABD, bu talebe "gerginliği azaltma çabalarına katkı sağlamayacağı" gerekçesiyle itiraz etmişti.

Konseyin bu hafta yaptığı iki oturumda da ABD'nin itirazı üzerine hiçbir adım atılamadı.

Gazze'de şehit sayısı 174'e yükseldi

İsrail'in günlerdir süren zulmü devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 47'si çocuk, 29'u kadın olmak üzere 174'e yükseldi.