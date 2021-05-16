Hamas'a bağlı Hükümet Basın Ofis Müdürü Selame Marufe, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze'de Çalışma ile Sosyal Kalkınma Bakanlıklarının bulunduğu binaları bombaladığını belirten Marufe, Çalışma Bakanlığının yer aldığı binanın tamamen yıkıldığını, Sosyal Kalkınma Bakanlığının bulunduğu binanın ise büyük oranda hasar gördüğünü ifade etti.

Marufe, İsrail'in bakanlıkları hedef almasının, sivillere ve sivil kurumlara yönelik işlediği suçların bir yenisi olduğunu vurguladı.

Sağlık merkezini vurdu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da İsrail'in bir sağlık merkezini 2 füzeyle vurduğunu, binada büyük hasar oluştuğunu belirtti.

181 şehit

İsrail'in, 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun hava saldırılarında şu ana kadar 181 kişi hayatını kaybetti.