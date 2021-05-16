Güney Carolina Polis Departmanı tarafından yayınlanan vücut kamerası görüntüleri, akıl hastalığı olan bir siyah adamın, ocak ayında polis nezaretindeyken ölmeden önce memurlar tarafından defalarca şiddete uğradığını ortaya çıkardı.

Şizofreni ve bipolar bozukluk teşhisi için tedavi gördüğü bir psikiyatri tesisinde çıkan kavga nedeniyle gözaltına alınan 31 yaşındaki Jamal Sutherland'a duruşma için hücresinden çıkartılırken silah doğrultulduğu ve biber gazı sıkıldığı görüldü.

Adamı hücresinden çıkartmaya çalışan polisler Sutherland'ın sırtına diziyle bastırırken Sutherland'ın “Nefes alamıyorum” dediği duyuldu.

Memurlar daha sonra Sutherland'ı tekerlekli sandalyeye kaldırdı ancak adam hayatını kaybetti.

Sutherland'in annesi Amy Sutherland, dün düzenlediği basın toplantısında "Zihinsel engel kimseye benim çocuğuma el sürme hakkı vermiyor" dedi. Ailenin avukatı Mark A. Peper da, "Zihinsel engelliler bu dünyadaki sağlıklı insanlarla aynı haklara sahip" diye konuştu.

Sutherland'in ölümüne yol açan iki polisin olay sonrasında 30 gün süreyle görevden uzaklaştırıldığı ve şu anda görevlerine devam ettiği belirtildi. Charleston County Savcısı Scarlett Wilson, davayı takip ettiklerini ve haziran sonuna kadar olası bir cezaya dair karar vereceklerini söyledi.