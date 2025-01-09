BM'den UNWRA açıklaması: Filistin'deki çocuklar üzerinde 'feci etkisi' olacak

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İsrail meclisinin onayladığı ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilerle Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNWRA) faaliyetlerini Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'te sona erdirecek yasanın uygulanması için belirlenen tarihe 3 hafta kaldığını hatırlatan Dujarric, bunun, kurumun okullarındaki 50 bin çocuk ile eğitimden uzak kalan diğer 650 bin Filistinli çocuk üzerinde "feci bir etkisi olacağını" söyledi.

UNWRA'nın sağladığı hizmetlerin başka bir alternatifinin olmadığını yineleyen Dujarric, "Genel Sekreter, yorumlarında çok net bir şekilde, UNWRA artık çalışamazsa, işgalci güç olan İsrail'in, bu (UNWRA'nın sunduğu) hizmetleri sağlamakla yükümlü olacağını belirtti." ifadesini kullandı.

"Gazze'deki sivillere yönelik tüm saldırıları kınamaya devam ediyoruz"

Dujarric, mevsim şartlarından dolayı Gazze'deki barınak eksikliğinin ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, "Gazze'deki sivillere yönelik tüm saldırıları kınamaya devam ediyoruz." dedi.

İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde bir milyondan fazla çocuğun geçici çadırlarda yaşadığını kaydeden Dujarric, İsrail'in, Gazze'deki Filistinli mültecilere giden yardım konvoylarını engellemeye devam ettiği bilgisini de paylaştı.

Sözcü Dujarric, BM'nin, dün Gazze geneline kritik insani yardım ulaştırmak için İsrail'e sunduğu 8 talepten 4'ünün çeşitli bahanelerle reddedildiğini sözlerine ekledi.

"Yeni yıl Gazze'deki çocuklar için daha fazla ölüm ve acı getirdi"

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2025’in ilk 7 gününde Gazze’de en az 74 çocuğun öldürüldüğünü açıklayarak, yeni yılın Gazze'deki çocuklar için daha fazla ölüm ve acı getirdiğine işaret etti.

Açıklamada, 1 milyondan fazla çocuğun derme çatma çadırlarda yaşadığı ve 15 aylık süreçte çok sayıda ailenin yerinden edildiği Gazze’de çocukların aşırı risklerle karşı karşıya olduğu belirtilirken, "26 Aralık’tan bu yana 8 yenidoğan ve bebek, hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti, bu durum vücut sıcaklığını düzenleyemeyen küçük çocuklar için ciddi bir tehdit." uyarısı yapıldı.

Gazze’de insani durumun da kontrolden çıktığı aktarılan açıklamada, bölgeye giren yardım tırlarının sayısının temel ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak olduğunun altı çizildi.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 460 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "6 katliamda" 51 kişinin yaşamını yitirdiği, 78 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 45 bin 936'ya, yaralı sayısının da 109 bin 274'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.