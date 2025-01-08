Özel Yetkili Savcının Trump raporunun sadece "seçimlere müdahale" bölümü açıklanacak

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Özel Yetkili Savcı Smith'in, Trump'la ilgili bulgularını içeren raporunun kapsamlı şekilde değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Smith'in iki bölümden oluşan raporunun sadece "seçimlere müdahale" ile ilgili ilk bölümünün kamuoyuna açıklanacağı ifade edildi.

Bakanlık, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından hakkındaki davanın düşürüldüğü Trump'la ilgili söz konusu rapordaki bulguların kamuoyu ile paylaşılmasında bir sakınca olmadığını belirtti.

Öte yandan bakanlık, Trump'ın Florida'daki yerleşkesinde "gizli belgeleri sakladığı" iddiasıyla yürütülen davayla ilgili savcılık bulgularını içeren raporun ikinci kısmının ise şu anda açıklanmayacağını, sadece Kongre'deki ilgili komitelere gizli kaydıyla sunulacağını kaydetti.

Bakanlığın açıklamasında, "Bu sınırlı açıklama, bir yandan sanıkların çıkarlarını korurken, bir yandan da bakanlık nezdindeki önemli bir süreçle ilgili Kongre'ye bilgilendirme yaparak kamunun çıkarını da gözetmektedir." değerlendirmesine yer verildi.

25 Kasım 2024'te açıklama yapan ABD Adalet Bakanlığı, seçilmiş başkan Trump'a karşı, 2020 seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla açılan davanın düşürüldüğünü duyurmuştu.

Özel Yetkili Savcı Smith, başkent Washington'da açtığı davada Trump'ı, 2020'deki seçim yenilgisini tersine çevirme çabaları nedeniyle suçlamıştı.

Trump ise seçim öncesi yaptığı mitinglerde, göreve geri döndüğünde Smith'i derhal görevden alacağını söylemişti.

Diğer yandan Trump'ın devlete ait gizli belgeleri Beyaz Saray'daki görevi bittikten sonra Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde saklamakla suçlandığı federal dava da geçen temmuz ayında düşürülmüştü.

Davaya bakan Yargıç Aileen Cannon, davayı reddetmeye gerekçe olarak iddianameyi hazırlayan Özel Savcı Jack Smith’in atanma ve finansmanını göstermişti.