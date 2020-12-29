Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR)'nin Twitter hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2,5 yıldır tutuklu bulunan Hezlul'un erken tahliye edilmesi çağrısında bulunuldu.

Mayıs 2018’de gözaltına alındı

Hezlul, Suudi Arabistan'da kadın haklarının durumuna ilişkin gözlemlerini paylaşmak için Şubat 2018'de BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi (CEDAW) ile bir araya gelmişti.

Luceyn el-Hezlul birkaç Suudi Arabistanlı kadın aktivistle birlikte Mayıs 2018'de gözaltına alınmıştı. Hezlul'un CEDAW ile görüşmesinden üç ay sonra gözaltına alınması dikkat çekmişti.

Gözaltına alınan aktivistlere "ülke çıkarlarına zarar verme" suçlaması yöneltilmişti.

“Aktivistleri serbest bırakın” çağrısı

Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü, kadın haklarını savundukları belirtilen söz konusu aktivistlerin, işkenceye maruz kaldığını ileri sürmüştü. Suudi Arabistan ise bu iddiaları yalanlamıştı.

Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanları, Suudi Arabistan'da yargılanmasına 10 Aralık'ta başlanan kadın aktivistin acilen serbest bırakılması ve kendisine yöneltilen "asılsız" suçlamaların düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.

