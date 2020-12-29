Yurt içi kaynaklı vakaların tümüne Liaoning eyaletinde rastlanırken, son bir günde virüse bağlı can kaybı olmadı.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 3 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede 82 bin 21 kişi ise sağlığına kavuştu.