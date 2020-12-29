Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de 27 yeni vaka görüldü
[Fotoğraf: Reuters]
Çin ana karasında son 24 saatte 15'i yurt içi kaynaklı, 27 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
Yurt içi kaynaklı vakaların tümüne Liaoning eyaletinde rastlanırken, son bir günde virüse bağlı can kaybı olmadı.
COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 3 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.
Ülkede 82 bin 21 kişi ise sağlığına kavuştu.
Etiketler: Koronavirüs Çin
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