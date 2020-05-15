Ofisten yapılan açıklamada, başkent Dakar'da sokak çocuklarını barındırma ve koruma merkezlerine COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında yatak, çarşaf takımı, battaniye, cibinlik, havlu, kıyafet ve temizlik malzemelerini içeren 1200 yardım kiti gönderildiği belirtildi.

Yardım faaliyetine Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve birçok kuruluşun da katkı sağladığı kaydedilen açıklamada, Senegal yönetiminin sokakta dilenen çocukları ailelerine döndürme çabalarını artırmasının umulduğu ifade edildi.

Senegal yönetimi, şu ana kadar sokaklarda dilenen 2 bin 15 çocuğu ailelerine geri döndürmeyi başardı.

BM verilerine göre, sadece başkent Dakar'da 30 binden fazla dilenen çocuk bulunuyor.