BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Libya'da savaşan tarafların küresel ateşkes çağrılarını dikkate almamasının Guterres'i hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Genel Sekreter'in Libya'da son gelişmelerden derin endişe duyduğunu ve geçen hafta Türkiye ve İtalya büyükelçilikleri ile şu an faaliyet gösteren tek havalimanı Mitiga'yı ve sivilleri hedef alan saldırıları kınadığını belirten Dujarric, tüm askeri operasyonlara ise derhal son verilmesi çağrısı yaptığını aktardı.

Dujarric, Libya'daki savaşa askeri çözüm bulunamayacağını ifade ederek, Guterres'in siyasi çözüm için diyalog çağrısını yineledi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin dün Mitiga Havalimanı ve başkentin çeşitli bölgelerine 80'den fazla roketle düzenlediği saldırıda, 6 sivil hayatını kaybetmişti.

Libya ordusu karşısında son dönemde üst üste kayıplar veren Hafter'in, mayısın ilk haftasında Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine saldırılarında da 15 sivil ölmüş, 30'dan fazla sivil yaralanmıştı.