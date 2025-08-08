BM'den İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal planını acilen durdurma çağrısı

Türk, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ni tam olarak kontrol altına alma planına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail hükümetinin işgal altındaki Gazze Şeridi'nin tamamını askeri olarak ele geçirme planının acilen durdurulması gerektiğini kaydeden Türk, "Bu plan, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in işgaline mümkün olan en kısa sürede son vermesi, üzerinde mutabakata varılan iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkının tanınması gerektiği yönündeki kararına aykırı." vurgusunu yaptı.

Türk, İsrail'in bu planının, bugüne kadar elde edilen tüm kanıtlara göre, bu şiddet tırmanışının, daha fazla kitlesel zorla yerinden edilmelerin yanı sıra daha fazla ölüm, dayanılmaz acı, anlamsız yıkım ve vahşet suçlarına yol açacağını bildirdi.

"Gazze'deki savaş hemen sona ermeli. İsrailliler ve Filistinlilerin barış içinde yan yana yaşamalarına izin verilmeli" ifadelerini kullanan Türk, İsrail hükümetinin, bu savaşı yoğunlaştırmak yerine, insani yardımın tam ve sınırsız akışına izin vererek Gazze'deki sivillerin hayatlarını kurtarmak için tüm çabasını göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Türk, Gazze'deki rehineler ve İsrail tarafından keyfi olarak alıkonulan Filistinlilerin acilen ve koşulsuz olarak serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamıştı.

Gazze Şeridi'nin tamamının işgalinin görüşüldüğü İsrail Güvenlik Kabinesi, dün akşam saatlerinde toplantı düzenlemişti.

Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.