AA 08.08.2025 10:54

ABD'de bir yargıç, Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını sınırlayan kararını uygulayamayacağına hükmetti

ABD'nin Maryland eyaletindeki bir federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın doğum yoluyla vatandaşlık hakkını sınırlamayı amaçlayan başkanlık emrini uygulayamayacağına hükmetti.

ABD'de bir yargıç, Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını sınırlayan kararını uygulayamayacağına hükmetti

ABD Bölge Yargıcı Deborah Boardman'ın kararı, 20 Ocak'tan bu yana Trump'ın söz konusu emrinin uygulanmasını engelleyen dördüncü karar oldu.

Buna göre Boardman, Trump yönetiminin ülkede yasa dışı ya da geçici statüde bulunan kişilerden doğan çocukların vatandaşlık hakkını ellerinden alamayacağına karar verdi.

Boardman, davacılar tarafından ileri sürülen "doğum hakkı kararnamesinin" ABD Anayasasını ihlal ettiği iddiasının "son derece muhtemel" olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump, yemin töreninin yapıldığı 20 Ocak'ta ülkede doğan çocukların otomatik vatandaşlık almasını sağlayan düzenlemeyi kaldıran başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Kararnamede, ülkede kaçak şekilde bulunan bir anneden ABD'de doğan çocuğun, babası vatandaş veya yeşil kart sahibi olmadığı takdirde doğum hakkıyla vatandaşlık garantisi alamaması öngörülüyor.

Kararnameye karşı 21 Ocak'ta 22 eyaletin başsavcısı dava açmıştı. Ülkedeki birçok federal yargıç ise Trump'ın söz konusu kararının "anayasaya aykırı" olduğuna karar vermişti.

ABD Donald Trump
