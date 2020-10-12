Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sahel bölgesinde yardıma muhtaç 13 milyon kişi için 1 milyar dolarlık yardım çağrısında bulundu.

OCHA, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkez Sahel bölgesinde 13 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Mali, Burkina Faso ve Nijer arasında konumlanan alanda en kötü insani krizlerden biri yaşanıyor. Şimdi harekete geçme vakti." ifadeleri kullanıldı.

OCHA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada da 20 Ekim'de Merkez Sahel bölgesindeki duruma ilişkin Danimarka, Almanya ve Avrupa Birliği arasında bakanlar düzeyinde çevirim içi ortak bir toplantı düzenleneceği kaydedildi.

İnsani yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısı 5 milyon artacak

Merkez Sahel'de insani durumun son yıllarda giderek kötüleştiğine dikkat çekilen açıklamada, bölgedeki kırılgan nüfusun desteklenmesi için 1 milyar dolarlık yardım çağrısında bulunuldu.

Bölgede insani yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısının, gelecek sene 5 milyon artacağından endişe edildiği de vurgulandı.