Avrupa Birliği (AB) Konseyinden yapılan açıklamada, Belarus'taki gelişmelere ilişkin karar alındığı belirtildi. Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan seçimlerin özgür ve adil olmadığına yönelik AB'nin önceki açıklamalarının tekrarlandığı açıklamada, Lukaşenko'nun meşruiyetinin AB tarafından tanınmadığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Belarus halkının dış müdahale olmadan yeni bir seçimle demokratik haklarını kullanması istenerek, Belarus yönetiminden 40 kişiye seçimlere hile karıştırıldığı, muhalefete baskı ve şiddet uygulandığı gerekçesiyle yaptırım uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Belarus'taki durum iyiye gitmezse AB'nin Aleksandr Lukaşenko dahil üst düzey yöneticilere ve kuruluşlara daha fazla kısıtlayıcı tedbir uygulamaya hazır olduğu" vurgulandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Lüksemburg'da bu sabah başlayan AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, yaptırım listesini genişleterek Lukaşenko'yu dahil etme önerisinde bulunacağını açıklamıştı.

AB, 2 Ekim'de Belarus İçişleri Bakanı Yuri Karayev'in aralarında bulunduğu 40 yöneticiye seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

AB, Belarus'ta yapılan ve Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığı açıklanan seçimin sonucunu tanımıyor. Birlik, seçimlerin ardından başlayan protestolarda halka şiddet uygulandığını, muhalefetin baskı altına alındığını belirterek, gözaltına alınanların ve siyasi tutukluların serbest bırakılmasını, yönetimin muhalefetle ulusal diyalog başlatmasını istiyor.