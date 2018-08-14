BM’den İdlib’deki 3 milyon sivil için uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis yaptığı yazılı açıklamada, idlib ve Halep'te hafta sonu sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan, çoğu çocuk ve kadın en az 116 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan "korkunç" saldırıları kınadı.

“3 milyondan fazla insanın hayatını tehlikeye atmakla kalmaz”

Panos Moumtzis, "İdlib ve çevresinde Suriye'nin diğer bölgelerinde yaşananlara benzer askeri bir operasyon, sadece 3 milyondan fazla insanın hayatını tehlikeye atmakla kalmaz, hayat kurtaran insani yardımların ulaştırılmasını da ciddi etkiler." uyarısında bulundu.

“Gerçek ve kapsayıcı” çözüm çağrısı

Sivillerin hiçbir şekilde hedef alınmaması gerektiğini vurgulayan Moumtzis, Suriye'de tüm taraflara ve taraflar üzerinde nüfuzu olanlara "barışçıl bir şekilde gerçek ve kapsayıcı" bir çözüm çağrısı yaptı.

Moumtzis, daha önce İdlib'de çatışmaların devam etmesi durumunda en az 2 milyon kişinin Türkiye sınırına doğru yöneleceğini belirterek bunun Türkiye üzerinde muazzam baskı oluşturacağı söylemişti.

Kaynak: AA