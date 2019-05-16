Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) Hudeyde Anlaşması'nın uygulanması hakkında bilgilendiren Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, BM denetiminde Husilerin Hudeyde, Salif ve Ras-Issa limanlarından çekildiğini ifade etti.

Griffiths, BM'nin Hudeyde Limanı'nın etkin kullanılabilmesi, gemilerin güvenli yanaşmasını sağlayacak seyir fenerleri yerleştirilmesi ve gözetleme kulesinin tamiri için bir ekip göndereceğini belirterek, ''Cumartesi gününden itibaren Hudeyde'de 4 binden fazla kişi kamu işlerinde çalışmaya başlayacak. Hudeyde'deki değişim gerçek'' dedi.

Limanlardan geri çekilmenin sadece bir başlangıç olduğunu ve tarafların Stockholm Anlaşması'nın uygulanması için somut adımlar atmaya devam etmesi gerektiğini vurgulayan Griffiths, liman gelirlerinin Yemen halkı için kullanılacağını belirtti.

Griffiths, Suudi Arabistan'da petrol pompalama istasyonlarına yönelik drone saldırısından son derece endişe duyduğunu dile getirerek, bu tür saldırıların zor kazanılmış başarıları kolayca yok edebileceğine ve siyasi süreci etkileyebileceğine dikkati çekti.

1,1 milyon varil petrolün Kızıl Deniz'e dökülme riski var

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ise Hudeyde açıklarında 2015'ten beri bakım görmemiş Safer petrol tankının patlama riskine değinerek, ''1,1 milyon varil petrolün Kızıl Deniz'e dökülme riski var ve bu 30 yıl önceki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla" uyarısında bulundu.

15 milyon Yemenli çocuk yardım bekliyor

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Genel Direktörü Henrietta Fore de Yemen'de savaş başladığı günden beri 7 bin 300 çocuğun öldüğünü ve yaralandığını belirterek, "Yemen'de 15 milyon çocuk sizden, hayatlarını kurtarmanızı bekliyor'' dedi.

Hudeyde Limanı, Yemen'e gıda ürünlerinin yüzde 90'ının, insani yardımların da yüzde 80'inin giriş noktası olması açısından Yemen halkı için hayati önem taşıyor.

Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde'de sağlanan ateşkes etkinliğini korurken, taraflar kentten çekilme ve esir takası gibi diğer maddeler üzerinde görüşmelere devam ediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 10 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanılan ülkede, temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

Kaynak: AA