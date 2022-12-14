BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Güney Sudan'da devam eden çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Güney Sudan hükümetine çağrı yapılarak yaşanan olaylarla ilgili soruşturma, taraflara da silahları bırakarak diyalog çağrısı yapıldı.

Silahlı gruplar tarafından sivillere yönelik saldırıların kaygı verici olduğuna dikkati çekilen açıklamada, bölge liderleri ve kanaat önderlerinin acil olarak kan dökülmesine karşı tedbir almaları istendi.

Açıklamada, son 4 ayda yoğunlaşan çatışmalarda 166 sivilin hayatını kaybettiği, cinsel saldırı, kaçırma ve yağmalama gibi hadiselerin de insan hakları ihlallerine yol açtığı kaydedilerek, "İnsan hakları ihlalleri derhal durdurulmalı." ifadesine yer verildi.

Güney Sudan'ın Yukarı Nil Eyaleti'nde son aylarda silahlı kabile mensupları arasında yaşanan çatışmalar 40 bin sivili yerinden etti.

Şiddet olaylarından kaçanların yüzde 75'i kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Binlerce kişi de Sudan'a geçiş yaptı.