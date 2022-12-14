Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Rus güçleri Herson bölgesel yönetim binasını vurdu
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, Rus ordusunun düzenlediği saldırı sonucu Herson Bölgesel Yönetim Binası'nın hasar gördüğünü söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus kuvvetlerinin bugün Herson kenti merkezine çoklu roketatar saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Timoşçenko, "Sabah saat 11.00 civarında, çok sayıda roketatardan gelen roketler Herson'un merkezine düştü. Herson Bölgesel Yönetim Binası'na mermiler isabet etti. Binanın iki katı hasar gördü." ifadelerini kullandı.
Herson kenti, Rus güçlerinin geçen ay çekilmesinden sonra tekrar Ukrayna ordusunun kontrolüne geçmişti.
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