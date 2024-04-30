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Dünya
AA 30.04.2024 02:25

BM'den Gazze'nin büyük miktarda patlamamış bombalar nedeniyle "en tehlikeli aşamada" olduğu uyarısı

Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi (UNMAS) Filistin Şefi Mungo Birch, Gazze'nin büyük miktarda patlamamış bombalar riski nedeniyle "en tehlikeli aşamada" olduğu uyarısını yaptı.

BM'den Gazze'nin büyük miktarda patlamamış bombalar nedeniyle "en tehlikeli aşamada" olduğu uyarısı
[Fotoğraf Arşiv : AP]

BM Cenevre Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Birch, Cenevre'de başlayan "27. Uluslararası Mayın Faaliyetleri Ulusal Direktörleri ve BM Danışmanları Toplantısı" kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Birch, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'nin, büyük miktarda patlamamış bombalar riski nedeniyle "en tehlikeli aşamada" olduğu uyarısında bulundu.

Kazaların çoğunun insanların Gazze'nin kuzeyine dönmeye başladıklarında yaşanacağını belirten Birch, "Çünkü patlamamış bombaların nerede olduğunu bilemeyecekler." ifadelerini kullandı.

Birch, Gazze'nin kuzeyine geri dönüşler başladığında, insanların ihtiyaç duydukları risk eğitimini sağlayabilmenin gerekliliğine işaret etti.

BM Genel Sekreteri’nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ise insani çabalar ve risk çalışmaları gibi faaliyetlerinde UNMAS'ın yanında yer aldıklarını kaydetti.

Lacroix, Gazze için insani ateşkesin sağlanmasının öncelik olmaya devam ettiğinin de altını çizdi.

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