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BM'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliği uyarısı: Felaket olur
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BM, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yükselen gerginliğin ardından, çatışmanın büyümesinin felaketle sonuçlanacağı uyarısı yaptı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, iki ülke arasında yaşanan gerginliği derin endişeyle takip ettiklerini söyledi.
Azerbaycan ve Ermenistan'a azami itidal çağrısı yapan Dujarric, "İki ülke arasında büyük bir çatışma, felaket olur" dedi.
Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.
Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.
Sonraki günlerde devam eden çatışmalarda ise Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker hayatını kaybetmişti.
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