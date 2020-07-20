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ABD'den 11 Çinli şirkete yaptırım
[Fotoğraf: Getty]
ABD, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle 11 Çinli şirketi yaptırım listesine aldı.
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çin hükümetinin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman azınlığa yönelik "baskı, geniş çaplı tutuklama, zorla çalıştırma, biyometrik verilerin rızasız toplanması ve genetik analizi" gibi uygulamalarındaki insan hakları ihlallerinde rol oynayan 11 Çinli şirkete yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.
Ross, açıklamada, "Bugün aldığımız yaptırım kararıyla, Amerikan malları ve teknolojilerinin, Çin Komünist Partisi'nin savunmasız Müslüman azınlıklara yönelik alçak saldırılarında kullanılmamasını sağladık" dedi.
ABD Ticaret Bakanlığı, 22 Mayıs'ta da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinden dolayı 9 Çinli kuruluşu yaptırım listesine almıştı.
Etiketler: yaptırım çinli şirket abd'den yaptırımSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 22:40
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