BM'de engelli vatandaşların hakları ele alındı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 56'ncı Oturumu kapsamında düzenlenen "Kapsayıcı toplumda erişilebilirliği ve Engelli Hakları Sözleşmesi'nin uygulanmasını teşvik etmek için yüksek kaliteli kalkınmadan yararlanmak" başlıklı toplantı düzenlendi.

Çin'in BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilciliği tarafından düzenlenen, Türkiye, Yunanistan, Bangladeş ve diğer BM kuruluşlarının desteklediği organizasyona, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Çin'in BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Xu Chen, Meksika'nın BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Francisca Elizabeth Mendez Escobar, Yunanistan'ın BM Cenevre Ofisi nezdinden Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ioannis Ghikas, Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Başkanvekili Halil Sert ile diğer ülke ve BM kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Program kapsamında düzenlenen panelde, engelliler, yaşlılar ve hassas durumdaki diğer kişilerin erişebilirliğini desteklemek ve onların yüksek kaliteli kalkınmadan yararlanmaları masaya yatırıldı.

Büyükelçi Akçapar, programın açılışında yaptığı konuşmada, engelli bireylerin tüm potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri kapsayıcı bir toplum inşa etmek için çabaladıklarını söyledi.

Akçapar, "Erişilebilirlik, engelli kişilerin haklarının hayata geçirilmesinde kilit öneme sahiptir. Türkiye'de erişilebilirliği ülke geneline yaymak önceliğimizdir." dedi.

Türkiye'nin 2020 yılını "Erişilebilirlik Yılı" ilan ettiğini hatırlatan Akçapar, bunun, Türkiye'nin politikalarını başta engelliler olmak üzere tüm paydaşların katılımıyla erişilebilirlik ve kapsayıcılık yönünde dönüştürdüğünü kaydetti.

Akçapar, "2021'de '2030 Engelsiz Vizyon'u benimsedik. Bu doğrultuda sivil toplumun aktif katılımıyla teknik eğitimler düzenledik, erişilebilirlik konusunda mali ve teknik destek sağladık. Binaların denetimleri hızlandı ve belirlenen standartlar doğrultusunda erişilebilirlik belgeleri verilmeye başlandı. Engelsiz İletişim Merkezi kuruldu. Bu yılın spesifik teması 'Kamu Kurumlarının Web Erişilebilirliğinin Sağlanması'dır." dedi.

Engellilerin ayrımcılığa uğramadan hayatın her alanına aktif, bağımsız ve eşit katılımını sağlamayı ilke edindiklerini anlatan Akçapar, cesareti ve engelleri aşma konusunda dinmek bilmez çabasıyla ilham kaynağı olan TBMM üyesi Serkan Bayram'ı burada görmekten gurur duyduklarını da ifade etti.

Program kapsamında Serkan Bayram'ın hayat hikayesinden esinlenerek çekilen ve engelli bir insanın mücadelesini anlatan "Buğday Tanesi" filminin fragmanı gösterildi.

"Engelsiz bir dünya ve engelsiz bir Türkiye istiyoruz"

Milletvekili Bayram da "Buğday Tanesi" filminin, 50 yıllık hayatını anlatan bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu, Netflix, Türk Hava Yolları uçakları, dünyanın birçok yerinde gösterime girdiğini söyledi.

"Buğday Tanesi"nin 40 milyon izleyiciye ulaştığını bildiren Bayram, "Buğday Tanesi, akran zorbalığına karşı mücadele, engelliye ve ailesine umut, engelli olmayan insanlara empati ve motivasyon gösteren bir proje olmuştur. Bir filmden ötesidir." dedi.

Bayram, dünyanın birçok yerinde ödül ve üniversitelerden fahri doktora ünvanı aldığını hatırlatırken, İngiltere Parlamentosu, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosunda konuşma yaptığını söyledi.

Avrupa Ekonomik Senatosu Fahri Senatörlüğü ünvanını alarak Nobel ödülüne aday gösterildiğini belirten Bayram, "Kiliseler, patrikhaneler, üniversiteler ve parlamentolardan Nobel ödülüne aday gösterildim. 10 gün önce Birleşmiş Milletlerde yaptığım konuşmada ve Vatikan'da Papa Franciscus ile yaptığım görüşmede de insan hakları ve engelli hakları konusuna vurgu yaparak bütün dünyada Engelli Bakanlığının kurulmasına dikkati çektim. İnşallah Türkiye bu bakanlığı kurarak dünyada iyi örnekler arasına girecektir." diye konuştu.

Buğday Tanesi'nin, Türkiye ve dünyanın her yerinde tohum saçıp, başak olarak insanlığa hizmet edeceğini dile getirerek, "Savaşlarda insanlar ölmesin, engelli kalmasın. İnsanlık ölmesin. Barış içinde bir dünya istiyoruz. Engelsiz bir dünya ve engelsiz bir Türkiye istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BM Engelli Haklar Birimi'nin İstanbul'da kurulması önerdim"

Programın ardından değerlendirmelerde bulunana Bayram, bugün gerçekleşen programa değindi. Bayram, engellilik alanında Türkiye'de bugüne kadar yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetindeki "sessiz devrimi" anlattıklarını kaydetti.

Bayram, "Türkiye Yüzyılı'nda, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da aramızda engelli valimizi, büyükelçimizi ve bakanlarımızı göreceğimiz bir yüzyıl olacak. Bu sessiz devrimi taçlandıracağımızın vurgusunu yaptık." diye konuştu.

Toplantıda BM Engelli Haklar Biriminin kurulması gerektiğini de önerdiğini vurgulayan Bayram, bu kuruluşun İstanbul'da olmasını gerektiğini ve dünyaya da örnek olacağını söyledi.

Bayram, Çin, Yunanistan, Meksika ve diğer ülkelerin temsilcilerinin de bu önerinin önemli olduğunu ve yapılması gerektiğini vurguladığını aktardı.

Böyle bir organizasyon için Türkiye adına BM'ye teşekkürlerini ileten Bayram, şunları kaydetti:

"Engelsiz bir dünya ve Türkiye için Buğday Tanesi filmimizle birlikte bütün dünyada, insanlığa hizmet yolunda hep beraber yürüyeceğiz. Sonu güzel olacak, insanlık adına oluşacak güzel bir proje olacaktır."