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Dünya
AA 26.06.2024 18:21

Eski İsrail Başbakanı: Netanyahu İsrail'i yok etmek istiyor. Onu kovma zamanı geldi

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun çatışmalara son vermek yerine "İsrail'i yok etmek istediğini" belirtti.

Eski İsrail Başbakanı: Netanyahu İsrail'i yok etmek istiyor. Onu kovma zamanı geldi
[Fotograf: Reuters]

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Haaretz gazetesinde, "Netanyahu'yu ihanetle suçluyorum" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Olmert, "Netanyahu İsrail'i yok etmek istiyor, daha azını değil. Onu kovma zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Olmert, "Netanyahu, İsrail'in komşuları ve ABD ile ilişkilerini zayıflatırken asla bitmeyen bir savaş istiyor." ifadesine yer verdi.

Netanyahu'nun Hamas'a karşı "kesin zafer" kazanmayı engelleyeceği argümanıyla esir takasının yapılmasını sağlayacak bir anlaşmaya yanaşmadığını, böylelikle Başbakan'ın Gazze'de tutulan İsrailli esirleri kasıtlı olarak terkettiğini belirten Olmert, "Kesin bir zafer şu anda bir seçenek değil ve Başbakan bunu ilk sunduğu günden beri de bir seçenek olmadı."değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, Fransa ve ABD arabuluculuğuyla Lübnan'la mevcut şiddetli çatışmaya son verecek ve çatışmalar nedeniyle yerinden edilen on binlerce kuzey İsrail sakininin evlerine dönmesine izin verecek bir anlaşmaya yanaşmak yerine, Netanyahu'nun "savaşı genişletme ve kuzeyde Hizbullah ile doğrudan, tam kapsamlı bir askeri çatışma başlatma niyetinde" olduğunu belirtti.

Netanyahu hükümeti "kişisel çıkarları" gözetiyor

Olmert, Netanyahu'nun, vekilleri, aile üyeleri ve çeşitli medya kuruluşlarındaki sözcüleri aracılığıyla orduya, güvenlik güçlerine ve siyasi liderliğe karşı sistematik bir kampanya yürüttüğünü kaydetti.

Netanyahu'yu İsrailli askerlerin hayatlarını kasten tehlikeye atmakla itham eden Olmert, hükümetin açıkça temsil ettikleri partilerin ve hükümeti desteklediği bilinen belirli nüfus gruplarının ve bakanların "kişisel çıkarlarını" gözettiğini savundu.

"Netanyahu, ABD ile ittifakı kasıtlı olarak bozmaya çalışıyor"

Olmert, "İsrail Başbakanını, İsrail ile ABD arasındaki siyasi-güvenlik-askeri ittifakı kasıtlı olarak bozmaya çalışmakla suçluyorum." ifadelerini kullandı.

ABD ile ilişkilerin önemine değinen Olmert, şöyle devam etti:

"İsrail'in tüm hava gücü, İsrail'i savunma konusundaki Amerikan taahhüdüne dayanmaktadır. İsrail'in kendi başına üretemeyeceği temel ekipman, mühimmat ve gelişmiş silahlar için başka güvenilir bir kaynağımız yok. Son aylarda, yüzlerce Amerikan nakliye uçağı binlerce ton gelişmiş, hayati askeri ekipman ve mühimmat taşıyarak İsrail ordu üslerine indi."

"Biden'ın seçim kampanyasını sabote etmek için hesaplanmış bir girişim”

Netanyahu'nun ABD yönetimine yönelttiği, askeri ekipmanların teslimatını geciktirdikleri ve dolayısıyla İsrail'in kesin zaferinin geciktiği yönündeki suçlamaların, "sorumsuz bir kışkırtma" olduğunu ifade eden Olmert, bunun "(ABD Başkanı Joe) Biden'ın seçim kampanyasını sabote etmek için hesaplanmış bir girişim" olduğunu kaydetti.

Olmert, "Netanyahu, bu suçlamaların her biri için İsrail halkının mahkemesinde yargılanmalıdır. Bu geciktirilmemelidir. Bu lanetli adamın devletin yönetiminden sorumlu olmaya devam ettiği her bir gün, ülkenin geleceği ve varlığı için somut bir tehlike oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Başbakan Olmert, Arap ülkeleriyle normalleşme adımlarını da kasıtlı olarak baltaladığını savunduğu Netanyahu'yu "Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Suudi Arabistan gibi ılımlı Arap devletleri ve muhtemelen Orta Doğu'nun ötesindeki diğer Müslüman ülkeler arasında bir ortaklığa dayalı yeni bir bölgesel eksen kurma şansını kasıtlı olarak engellemekle" suçladı.

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