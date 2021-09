Yemen'deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Twitter hesabından yaptığı açıklamada ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma değindi.

OCHA, açıklamasında, para biriminin istikrarının sağlanması, gıda güvensizliğine neden olan bazı temel sorunlara çözüm bulunması ile temel hizmet ve sosyal koruma sistemleri de dahil olmak üzere ulusal sistemlerin tamamen çöküşünü önlemek için Yemen ekonomisinin acilen desteklenmesi gerektiğine dikkati çekti.

